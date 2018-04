Perugia, Breda: "Non vogliamo andare in A? Mi viene da ridere"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Perugia Roberto Breda ha commentato così la gara pareggiata per 2-2 contro l’Ascoli: “Oggi sono punti persi. Sul primo gol ci sono stati degli errori, ma fanno parte del gioco. Nel secondo tempo abbiamo giocato col piglio giusto e potevamo farne anche tre. Sul 2-2 abbiamo sbagliato una cosa che si somma agli errori che nelle ultime partite ci stanno costando caro. Spiace per i punti, ma non è il momento di dire chi manca e chi non manca. Dobbiamo giocare le gare fino all’ultimo. Senza concedere occasioni all’Ascoli abbiamo subito due reti. Oggi fatti errori molto particolari, soprattutto nel secondo gol. Oggi c’è stata la voglia di vincere fino alla fine, l’atteggiamento è stato quello giusto. Dobbiamo integrare Diamanti e le sue qualità con le nostre abitudini che ci hanno fatto vincere molte partite. Come si fa a mettere in dubbio che vogliamo andare in Serie A? Mi viene da ridere. Abbiamo fatto un campionato particolare, ma la B è questa. La A ci cambia la carriera a tutti, la società avrebbe ritorni economici importanti”, riporta Sportperugia.it.