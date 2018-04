Perugia, Breda: "Ogni punto pesa, Venezia squadra tosta"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Breda, allenatore del Perugia, è intervenuto prima del match contro il Venezia. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

C’è voglia di riscatto?

"Siamo a tre punti dal Venezia, i punti hanno un significato particolare. In questo momento sono tutte partite molto particolari. Il campionato di B è molto equilibrato, ogni partita fa storia a sé. Vogliamo far bene, vogliamo dimenticare Avellino e vogliamo tornare a dare continuità di prestazioni.

Era giusto provare un nuovo modulo. Sono curioso di vedere come va, i ragazzi stanno bene. L’avversario è tosto, dobbiamo vedere come andrà".

È una scelta dettata dalla sconfitta di Avellino?

"Sì, ci stiamo lavorando da un bel po’. Lo abbiamo fatto contro la Cremonese e contro la Pro. Credo che in questo momento sia importante creare alternative, credo sia la partita giusta per farlo. Poi vedremo cosa succederà".