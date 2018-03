Perugia, Breda: "Partita resa facile dai miei. Classifica? Ora non conta"

© foto di Federico Gaetano

Vola il Perugia, che travolge lo Spezia e piomba al sesto posto in classifica. Soddisfatto Roberto Breda, tecnico degli umbri, al termine della sfida: "E' stata una partita che i ragazzi hanno reso facile, non concedendo agli avversari alcuna ripartenza. Sapevamo di poter fare gol in qualsiasi momento, ma era importante non prestare il fianco allo Spezia. Dobbiamo insistere con questo atteggiamento, quello di una squadra che vuole sempre fare risultato. Classifica? Non conta nulla adesso, stiamo raccogliendo tanti punti ma restiamo concentrati sulle gare ancora da giocare. Continuiamo a crescere in fatto di consapevolezza e convinzione, che è la cosa più importante", le dichiarazioni riprese da umbriadomani.it.