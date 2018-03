Perugia, Breda: "Primo obiettivo raggiunto, Diamanti sta crescendo"

© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni di Roberto Breda, tecnico del Perugia, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Cremonese. "Il primo obiettivo è stato raggiunto, credo che sia importante continuare a lavorare su obiettivi tattici e tecnici. Sono partite difficili come quella di oggi, ogni partita è una battaglia. Martedì abbiamo il recupero ed è l'opportunità di muovere ancora la classifica. Oggi abbiamo mosso bene la palla e dovevamo creare qualcosa in più anche se abbiamo fatto male alla Cremonese sulle palle inattivi. E' mancata l'efficacia su più ripartenze e queste gare serve chiuderle. Diamanti sta crescendo di giorno in giorno e sta dando una grande contributo, sono molto contento anche di Germoni perchè aveva trovato fin qui poco spazio. E' un campionato molto equilibrato con squadre importanti, ancora mancano dieci partite al termine con l'arrivo anche del caldo. Dobbiamo trovare il modo di essere sempre pericolosi trovando qualche alternativa".