Perugia, Breda: "Sarà una battaglia vera con il Venezia"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Perugia Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Venezia: "Sappiamo di aver fatto male con l'Avellino, adesso però non dobbiamo perdere le nostre certezze. Il Venezia è una squadra tosta e pericolosa sulle palle inattive. Sarà una battaglia vera, nei miei ragazzi ho visto la voglia di reagire dopo l'ultimo ko. Le scelte di formazione? Variano di partita in partita, anche se noi abbiamo sviluppato una certa filosofia di gioco. Il messaggio del presidente? L'ho inteso come un invito alla compattezza, perché ci sono ancora obiettivi importanti in ballo. È fondamentale affrontare questo finale di stagione tutti uniti, la gara con il Venezia è un'occasione per ripartire".