Perugia, Breda: "Serie A? Positivo andarci anche per aspetto economico"

Le sue parole

© foto di Federico Gaetano

Roberto Breda, allenatore del Perugia, prima della partita contro il Bari è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo sprecato punti nelle ultime partite, a cominciare dal derby, e ora dobbiamo per forza farne. Sia per il discorso dell'aritmetico piazzamento ai play-off e per provare anche a recuperare qualche posizione che non sarebbe male".

Sull'assenza di Cerri: "Ieri sera aveva 39.7 di febbre, ma faremo bene anche senza di lui. Abbiamo delle buone alternative, c'è qualità in area. Cerri resta un calciatore importante, ma vogliamo far bene".

Si dice che il Perugia non voglia andare in A. "Abbiamo avuto un campionato altalenante. Nelle ultime gare non abbiamo fatto punti non perché non volevamo, ma perché non ci siamo riusciti. E' chiaramente una barzelletta questa cosa che si dice, anche perché sarebbe un'ottima cosa anche a livello economico. Noi comunque ci crediamo, dobbiamo crederci. Abbiamo fatto un gran cammino".