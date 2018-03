Perugia, Breda: "Sono curioso di vedere in campo Diamanti"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Sky Sport prima di Cesena-Perugia è intervenuto il tecnico degli umbri Roberto Breda: “Mancano dodici partite, ci sono stati durante l’anno degli episodi particolari che avevano allontanato la piazza, ma la squadra attraverso le prestazioni è riuscita a riportare la gente allo stadio. Manca ancora tanto, questo deve essere un punto di partenza. Se siamo uniti riusciamo a riportare la gente allo stadio, oggi fa molto piacere. Abbiamo la possibilità di fare bene. Diamanti? Sono curioso anche io di vederlo, sta lavorando molto bene. Mi piace come è entrato nel gruppo, in punta di piedi ma con personalità. Ha lavorato bene e penso che possa fare una bella partita. Qui a Cesena hanno vinto solo in due, sarà difficile per noi. Sappiamo che per fare bene questa partita dobbiamo dare tutto di noi stessi”.

Su Del Prete: “Lo scorso anno aveva fatto una partita in quel ruolo ad Avellino, si sta calando bene, ha velocità, fisicità, attenzione ed è un leader, parla molto. Mi piace come sta interpretando quel ruolo. Non so se gli ho allungato la carriera, ma sicuramente riusciamo a utilizzarlo con più costanza. Di solito i giocatori di fascia sono poco attenti, invece lui ha dimostrato attenzione e concentrazione. Il modulo? Non ne esiste uno vincente, bisogna adeguarlo ai giocatori. Credo che bisogna conoscere tutti i moduli e analizzare in modo distaccato, cercando di capire le caratteristiche dei calciatori e come poterli esaltare”.