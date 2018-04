Perugia, Breda: "Vittoria per Bandinelli. Ora la partita più importante"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Breda, allenatore del Perugia, ha così commentato in sala stampa la vittoria degli umbri sul campo del Carpi, successo di peso nella corsa playoff del Grifo: "Abbiamo fatto bene ma sullo 0-2 dovevamo andare a fare il terzo o si rischiava di riaprirla, come è avvenuto poi. Ci vuole un po' di cattiveria in più, perché con squadre con la mentalità del Carpi finisci sempre per essere in pericolo. Volevamo prendere punti e allontanarli in classifica, e adesso c'è la partita più importante di tutte (il derby con la Ternana, ndr). Quella va oltre la classifica. Stiamo lavorando bene, non era facile ricompattarci. La nostra filosofia è non darci mai alibi e se ci saranno assenti troveremo le soluzioni. La vittoria la dedichiamo a Bandinelli, che si è operato. Un grande in bocca al lupo a lui che vorrebbe essere qui con noi. Per il derby potremo recuperare Pajac che potrà darci una mano".