Perugia, Buonaiuto: "Crediamo nei playoff"

© foto di Federico Gaetano

Cristian Buonaiuto, attaccante del Perugia, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio con il Venezia: "Crediamo nei playoff, siamo lì e ce la giochiamo, poi se viene il secondo posto è ancora meglio. Riprendere partite del genere non è mai facile, sono contento per il gol, ma soprattutto per il risultato perché era importante non perdere. Siamo tanti, tutti grandissimi giocatori, quindi ognuno fa quello che può. Io cerco di dare il massimo sempre, spero il mister sia contento di quello che sto facendo. Diamanti? Non c'entra niente con questa categoria, proviamo a rubargli tutti i segreti".