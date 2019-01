Perugia, caccia al rinforzo per il centrocampo: obiettivo Falzerano

© foto di Federico Gaetano

Il Perugia cerca un centrocampista per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sandro Nesta. Il club umbro sta seguendo Marcello Falzerano, classe 1991 in forza al Venezia. Le due società stanno lavorando su un trasferimento per trecentomila euro, più bonus legati a un'eventuale promozione in Serie A. Lo riporta gianlucadimarzio.com.