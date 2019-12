© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine dei primi quarantacinque minuti il trequartista del Perugia Christian Capone, in gol, ha parlato così a DAZN: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, pecccato per il rigore alla fine ma dobbiamo cercare di continuare così. Il gol? E' stato un anno difficile, sono felicissimo per questo gol. Ora però pensiamo a vincere la partita"