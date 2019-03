Perugia, Carraro: "Che emozione segnare davanti ai tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista biancorosso Marco Carraro è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo del Perugia (3-1) sul Livorno: "È una bella emozione segnare davanti ai tifosi, da quando sono in B è il primo, sono molto contento. La dedica è per mio papà. Serviva la vittoria in casa, sia per noi, per la fiducia, ma anche per i tifosi che sono sempre in tanti allo stadio, ce la siamo meritata tutta. Abbiamo dominato tutta la partita, siamo sicuramente in crescita, adesso dobbiamo riconfermarci se vogliamo raggiungere obiettivi importanti. Con il Crotone sarà una partita tosta, loro lottano per salvarsi, noi per andare più su. Sarà molto combattuta, vincerà chi avrà più voglia".