Perugia, Carraro: "Ci serve un filotto di vittorie per arrivare all'obiettivo"

© foto di Federico Gaetano

Marco Carraro, calciatore del Perugia, ha parlato al termine del match vinto contro il Padova ai microfoni di DAZN: "Una vittoria sofferta, ma sicuramente meritata. Abbiamo avuto in mano il pallino del gioco per gran parte del match, poi nel finale ci sta soffrire. Era importante portare a casa tre punti, ma ci siamo riusciti. Non siamo stati molto cinici, ma siamo contenti davvero. Veniamo da buoni risultati in trasferta, speriamo di riprendere un buon filotto anche in casa. Sarà importante per raggiungere il nostro obiettivo. Tornare qui a Padova è stata una grande emozione, giocare in questo stadio era un po' il mio sogno e ci sono riuscito da avversario. Dobbiamo fare un filotto di vittorie e riuscire a confermarci in casa per i playoff".