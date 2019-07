Perugia, Carraro: "Pensiamo a fare il meglio possibile"

© foto di Chiara Biondini

A margine dell'amichevole contro la Pietralunghese, in casa Perugia ha fatto il punto della situazione il centrocampista Marco Carraro:

"Al netto del caldo, che anche l'avversario ha sofferto, è stata una buona prima sgambata, abbiamo cercato di provare le cose e abbiamo messo minuti nelle gambe, che è quello che serve a inizio di stagione. E' un mister che propone un bel calcio, ci chiede di giocare e di muovere la palla, oltre a verticalizzare la palla, ma siamo ai primi giorni, per ora ci ha dato i primi concetti base: siamo tutti a disposizione, pensiamo di gara in gara ma vogliamo fare il meglio possibile, dobbiamo essere bravi a prepararci al meglio in avvio di campionato. Lo dobbiamo anche ai tifosi, ci seguono sempre e meritano soddisfazioni".