© foto di Federico Gaetano

Marco Carraro, centrocampista del Perugia, dopo il successo sul campo del Padova è intervenuto al microfono del sito ufficiale del club: "Sono molto contento delle mie prestazioni e soprattutto dei risultati di squadra. Le cose buone che facciamo sono dovute al lavoro durante gli allenamenti, all'impegno che ci mettiamo. Dopo essere bravi a continuare su questa strada".

Vincete in trasferta e non in casa. "In Serie B tutte le partite sono complicate, in casa o in trasferta. Sono tutte partite un po' pazze. Noi ce la mettiamo sempre tutta per imporre il nostro gioco, ma ci sono anche gli avversari. L'importante è venire fuori sempre a testa alta".