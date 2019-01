Perugia, Carraro si presenta: "Voglio raggiungere grandi traguardi qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista Marco Carraro si è presentato alla piazza di Perugia: “Sono contento di essere arrivato qui. Sono stato colpito dall’ambizione e dagli obiettivi che vuole raggiungere la società e spero di poter contribuire quest’anno anch’io al raggiungere i traguardi. Il mio ruolo naturale è quello di mediano davanti alla difesa, ma posso giocare anche da mezzala sempre in un centrocampo a tre. A Foggia fino all’arrivo di Padalino ho sempre giocato, poi il mister ha cambiato un po' di cose e per questo quando è venuta fuori la possibilità di venire qui non ci ho pensato due volte. - continua Carraro come riporta il sito del club umbro – Nesta? Adesso ci sarà un periodo di adattamento ed è giusto così, gli allenamenti sono diversi, con maggiore intensità”.