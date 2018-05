Perugia, Colombatto mastica amaro: "Il pareggio ci sta stretto"

© foto di Federico Gaetano

C'è delusione in casa Perugia dopo l'1-1 contro la Salernitana. Ne ha parlato in zona mista il centrocampista Santiago Colombatto, come riporta solosalerno.it: “Un 1-1 che ci va stretto con tante occasioni, da fastidio prendere solo un punto ma bisogna pensare solo al Bari dove bisogna prendere più punti possibili. Loro hanno fatto gol alla prima occasione, noi non abbiamo potuto concretizzare quanto fatto. Volevamo questi tre punti, ora ci mancano tre finali. Il nostro obiettivo è vincere le partite, sperando di occupare una posizione migliore di classifica. L’agonismo si è alzato perché volevamo vincerla a tutti i costi“.