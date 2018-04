Perugia, Corriere dell'Umbria: "Adesso il Grifo sogna"

"Adesso il Grifo sogna. Può entrare in corsa per la serie A diretta", titola così Il Corriere dell'Umbria nelle sue pagine sportive. Sabato ricco di risultati positivi: il Parma vince a Frosinone, Bari e Palermo pareggiano in casa. Con una vittoria ad Avellino il secondo posto sarebbe vicinissimo. E gli scontri diretti sono tutti favorevoli.