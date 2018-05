Perugia, Corriere dell'Umbria: "Dai Grifo, blinda questi playoff"

© foto di Federico Gaetano

"Dai Grifo, blinda questi playoff", con questo titolo Il Corriere dell'Umbria apre le sue pagine sportive. La missione di Breda contro il Novara: "Adesso il punto che ci manca e poi potremo dare fastidio a tanti". Magnani recuperato, Bianco non ce la fa, Del Prete solo per la panchina. Diamanti ancora mezzala di manovra nel 3-5-1-1. Moscati torna da ex.