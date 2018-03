Perugia, Corriere dell'Umbria: "Grifo con il Buonaiuto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Grifo con il Buonaiuto: il jolly entra e segna. È un punto che vale", questo il titolo che troviamo sulle colonne del Corriere dell'Umbria in edicola questa mattina. A Cesena si ferma la striscia di vittorie del Perugia (5), ma non quella dei risultati utili (7). Il Grifo va sotto per una sfortunata deviazione di Magnani poi la rimonta: finisce 1-1. Partita ricca di episodi, con i padroni di casa che lottano fino alle fine. Esordio dal primo minuto e traversa su punizione per Diamanti. Palo di bianconeri.