Perugia, Corriere dell'Umbria: "Grifo con il dodicesimo uomo"

"Grifo con il dodicesimo uomo", titola così il Corriere dell'Umbria nelle sue pagine sportive. A Cesena con 1.525 tifosi al seguito: caccia alla sesta vittoria consecutiva per scalare ancora la classifica. Esordio di Diamanti dall'inizio, Dellafiore in pole su Belmonte. Breda carico: "Bello aver ritrovato il feeling con i nostri supporter, è frutto dei fatti e non delle chiacchiere".