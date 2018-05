Perugia, Corriere dell'Umbria: "Grifo, così sei fragile"

© foto di Federico Gaetano

"Grifo, così sei fragile. Il Bari è Grosso", questo il titolo che troviamo sulle pagine del Corriere dell'Umbria in edicola questa mattina. Senza Cerri e Bianco buona partenza al San Nicola ma poi i soliti errori difensivi lanciano i pugliesi. Inutile la bellissima rete di Diamanti. Playoff: le altre scappano via, per blindare l'ottavo posto serve un punto.