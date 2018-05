Perugia, Corriere dell'Umbria: "Grifo ora blinda i plyaoff"

© foto di Federico Gaetano

"Grifo ora blinda i playoff", scrive questa mattina Il Corriere dell'Umbria nelle sue pagine sportive. Biancorossi a Bari per prenotare gli spareggi promozione, Cerri ko per l'influenza. Breda col 3-5-1-1 con Diamanti Mezzala e Buonaiuto dietro a Di Carmine: "Noi non molliamo".