Perugia, Corriere dell'Umbria: "Il Grifo fa il pollo, un altro rimpianto"

© foto di Federico Gaetano

"Il Grifo fa il pollo, un altro rimpianto", titola così il Corriere dell'Umbria in edicola questa mattina dopo il pareggio fra Perugia ed Ascoli. Dopo il derby, altra rimonta subita. Stavolta è l'Ascoli a riacciuffare due volte i biancorossi. Gran doppietta di Cerri, ma prima un errore di Leali e poi una dormita di Pajac rimettono in corsa i bianconeri di Cosmi. E dal quinto posto si scivola all'ottavo. Santopadre: "Campionato assurdo, ma non è finita".