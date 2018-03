Perugia, Corriere dell'Umbria: "Il Grifo mette la quinta e vola"

© foto di Federico Gaetano

"Il Grifo mette la quinta e vola", titola così Il Corriere dell'Umbria nelle sue pagine interne. Con il 3-0 allo Spezia le vittorie consecutive diventano cinque e il Perugia sale al sesto posto in classifica. Cerri con una doppietta è devastante, nel finale bianco cala il tris. Bandinelli e Di Carmine colpiscono due legni in una partita in cui i liguri non sono mai stati pericolosi.