Perugia, Corriere dell'Umbria: "Il Grifo si salva con il Venezia"

© foto di Federico Gaetano

"Buonaiuto c'è, il Grifo si salva con il Venezia", titola questa mattina Il Corriere dell'Umbria. Il jolly entra e acciuffa la squadra di Inzaghi in vantaggio con Modolo. Il tridente non incanta, decisive le sostituzione per il pari all'85. L'1-1 è un bicchiere mezzo pieno: le rivali per il secondo posto si fanno rimontare, occasione persa? Male anche gli esterni, le assenze si sono fatte sentire. Martedì c'è il Carpi e domenica il derby.