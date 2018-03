Perugia, Corriere dell'Umbria: "Il Grifo vola alto"

© foto di Federico Gaetano

"Il Grifo vola alto. Nell'uovo di Pasqua c'è il quarto posto", scrive questa mattina Il Corriere dell'Umbria. Ottavo risultato utile di fila per il team Breda che riprende la marcia da tre punti: Cremonese ko, finisce 1-0. Il Perugia continua a scalare la classifica, martedì c'è la Pro in trasferta per il recupero della 29esima. Cerri entra nella ripresa e decide la partita su assist di Diamanti. La rete arriva con il super tridente in campo e per la punta sono 13.