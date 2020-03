Perugia, Cosmi: "Ci voleva questa vittoria. Miglior Perugia della mia gestione"

vedi letture

La vittoria sulla Salernitana ha messo fine ad un periodo nero contraddistinto da 5 sconfitte consecutive che avevano messo in discussione la panchina del Perugia. Al termine della gara il tecnico Serse Cosmi, in una lunga intervista al canale Youtube ufficiale del club, ha voluto rimarcare diversi aspetti riguardanti il momento che ha vissuto e sta vivendo la squadra biancorossa.

"Fino al gol ho visto il miglior Perugia della mia gestione, come capacità di interpretare la partita, volume di gioco e qualità tecnica. La squadra è entrata in campo con il piglio giusto, con la consapevolezza di giocarsi una partita fondamentale, ma allo stesso tempo senza quell’ansia che ci aveva attanagliato altre volte. Dopo il gol abbiamo calato il ritmo, non tanto per una scelta nostra, ma perché volevamo capire un altro tipo di partita, nonostante io incitassi a mantenere quel ritmo.

La ripresa è stata diversa: nella fase iniziale abbiamo avuto qualche difficoltà nelle uscite, senza subire troppo, ma eravamo un po' slegati. Poi siamo tornati ad essere forti dentro la partita e il pensiero è stato portare a casa l’1-0 piuttosto che incrementare il vantaggio.

Non pretendo di vivere 20 minuti tranquillo, ma almeno quelli di recupero me li merito... (ride, n.d.r.)

Credo che la vittoria sia meritatissima perché la Salernitana ha tirato due volte su punizione. Ci voleva questa prestazione ma soprattutto questa vittoria che però ovviamente non ci toglie dalle difficoltà che ci siamo creati da soli. Ora dobbiamo avere la capacità di risalire, pensando alla prossima partita, capendo che abbiamo fatto un grande risultato ma capendo anche che, per essere quelli che avremmo voluto, dobbiamo ancora fare parecchio.

A parte il Benevento, nelle tre partite precedenti eravamo andati all'intervallo sullo 0-0, poi abbiamo subìto tre sconfitte per 1-0 che ci hanno ucciso nella classifica e nel morale. Ma è inutile tornaci sopra, non voglio alibi. Dentro il ritiro ci siamo ripromessi di essere diversi, di dare soddisfazioni a tutti. Non intendo solo i punti ma soprattutto una squadra che sia in linea con quelle che sono le nostre attese.

Sono contento per tutti, per i tifosi che non c’erano ma anche per un persona in particolare: il presidente. Lo sto conoscendo, a lui avevano parlato di me in una certa maniera ed è rimasto sorpreso in positivo nel constatare che non fossi come mi avevano descritto, io devo dire la stessa cosa di lui. Ho visto la sua partecipazione di questa settimana, le parole che ha speso per me in privato. Ci stiamo giocando la salute e, visti i rischi di questi periodo, non mi sembra il caso di giocarsela con una partita di calcio

Ci sono squadre con cui devi parlare tanto per tirare fuori quello che ti aspetti, mentre con questo gruppo non è il caso di fare tanti discorsi, lo abbiamo capito sia io che il presidente. Abbiamo messo a punto alcune situazioni per tirare fuori l’orgoglio. Ho vissuto giorni terribili, ma non per paura di tornare a casa come ha scritto qualche idiota che non vedeva l’ora che si verificasse questo. Non hanno capito che per me questo è uno stimolo enorme. I miei referenti sono solo il presidente e i tifosi: tutto il resto, come diceva il Califfo, è noia".