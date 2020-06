Perugia, Cosmi: "Dobbiamo rovesciare il trend rispetto alla prima parte di stagione"

Serse Cosmi, tecnico del Perugia, è intervenuto alla vigilia del match con l'Ascoli. Ecco le sue parole riportate da CalcioGrifo: "La squadra ha fatto un buon lavoro. Tanti giocatori hanno ritrovato quell’aspetto ludico del calcio che è una componente fondamentale. La squadra si è proposta con professionalità, in maniera positiva. Questo è un piccolo campionato mai vissuto prima e per il Perugia, che è stato al di sotto delle attese nella prima parte, deve essere visto come una grande opportunità. Noi siamo tra le squadre, come Ascoli, Cremonese, Pescara e in parte l’Empoli, che vogliono fare di tutto per rovesciare il trend della prima parte di stagione".