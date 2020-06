Perugia, Cosmi: "Gol dopo bella azione. Rosa composta da ottimi giocatori"

L'allenatore del Perugia, Serse Cosmi, ha parlato al termine del match vinto contro l'Ascoli. Ecco quanto evidenziato da Piceno Time: "I primi 25 minuti mi sono arrabbiato con la squadra perché non si può giocare in quel modo e non riuscire a fare nemmeno un gol, poi logicamente ci siamo abbassati ed era normale che fosse così perché quando non hai più la possibilità di aggredire devi inevitabilmente abbassarti. Nel secondo tempo abbiamo avuto prima una occasione con Nicolussi Caviglia che se l'è mangiata, ma poi per fortuna siamo riusciti ad andare in gol con una bellissima azione. Non era una partita semplice, non potevamo dimenticarci tutto ciò che non avevamo fatto fino ad ora ma avevamo l'occasione staccarci dalla zona calda della classifica. Rispetto a qualche mese fa quando non arrivavano i risultati, la squadra gioca sfruttando le proprie qualità senza perdersi dietro a cose inutili. Dopo tante sconfitte la situazione psicologica era difficile, ma la vittoria con la Salernitana è stata importantissima e in queste settimane i giocatori hanno ritrovato gusto del gioco. La nostra rosa è formata da ottimi giocatori e non potevamo trovarci in quella situazione".