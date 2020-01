Perugia, Cosmi: "Guai a pensare già al Livorno. Concentrati sul Chievo"

Il tecnico del Perugia Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Chievo. Una gara difficile per il Grifo, alle prese con tante assenze. Oltre gli squalificati Gyomber, Rosi e Iemmello, mancheranno anche gli infortunati Di Chiara, Fernandes,Rodin, Melchiorri, Angella e Kouan. Per questo motivo Cosmi richiama subito all'attenzione i suoi: "Se noi andiamo a giocare pensando che il nostro campionato inizierà dalla prossima sfida con il Livorno, facciamo un errore imperdonabile. Se per caso mi rendo conto di questa cosa, i miei giocatori conosceranno presto chi sono. Il nostro campionato riparte dal Chievo".

Il giovane Konate?: "Mi ha fatto un'ottima impressione a Napoli, mi piace molto. Deve imparare ancora alcune cose. Non sarà un comprimario, potrà essere protagonista nel resto della stagione".