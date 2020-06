Perugia, Cosmi: "L'occasione di Iemmello poteva cambiare il match. Sul rigore ho dei dubbi"

vedi letture

Serse Cosmi, tecnico del Perugia, ha commentato la sconfitta esterna rimediata contro il Cittadella: "L'occasione sbagliata da Iemmello sullo 0-0 è stata importante. La partita forse poteva cambiare e se avessimo segnato potevamo prendere fiducia. Dopo quell'errore invece l'abbiamo persa. Poi è arrivato l'episodio del rigore. Rosi prende posizione, poteva starci il fallo fuori area ma poi non il rigore. Il direttore di gara era troppo lontano per valutare e l'assistente non lo ha aiutato. Eravamo molto stanchi. Tra squalifiche e infortuni abbiamo dovuto forzare l'impiego di qualcuno. Di sei difensori ne sono rimasti solo tre, complice il problema di Angella costretto a uscire dopo una ventina di minuti. Paleari è stato il migliore in campo del Cittadella. Adesso dobbiamo mettercela tutta e fare già risultato contro il Pordenone".