Perugia, Cosmi: "La differenza in campo la farà la spinta psicologica"

Serse Cosmi, tecnico del Perugia, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare della ripresa: "Mi auguro che l’aspetto ludico e la voglia di tornare a calciare il pallone diano una spinta significativa a tutti i giocatori, non solo i miei. Ho trovato la rosa in condizioni fisiche discrete, ovviamente per quella che è la situazione dalla quale usciamo. A mio avviso la differenza in campo la faranno, soprattutto, la spinta psicologica, morale, motivazionale. Ci attendono due settimane di lavoro vero. Perché poi potremo svolgere soltanto lavoro di rifinitura e recupero. Bisognerà impegnarsi al meglio“