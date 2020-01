© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Livorno parla l'allenatore del Perugia, Serse Cosmi. Queste le sue parole evidenziate da Tifo Grifo: "Ho chiesto alla squadra di fare il non possesso per rifiatare e recuperare energie che ci ha permesso poi di resistere. Volevamo vincere e lo abbiamo fatto con merito. Avevo pronosticato il gol di Melchiorri. Non so se sarà l’ultimo suo a Perugia. Cose positive: non abbiamo preso gol. Abbiamo rivinto in casa. Abbiamo fatto gol su uno schema preparato in settimana. Positivo anche il pubblico che ci ha sostenuto nel finale".