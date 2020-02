© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Perugia Serse Cosmi ha parlato al termine della sfida persa contro lo Spezia: “E’ una gara fin troppo semplice da commentare perché ha vinto la squadra che ha meritato. Il punteggio non è esagerato. Sono amareggiato, perché quando sono arrivato avevamo l’idea condivisa col presidente di far tornare il Curi un campo difficile. Oggi è stato sin troppo morbido. Non abbiamo usato le armi che abbiamo messo in mostra a Castellamare: la grinta, la corsa e l’entusiasmo. È stata una gara impari. Spero che questa sconfitta ci serva da lezione, non va dimenticata. Ai ragazzi ho detto che senza corsa e senza aggressività non si va da nessuna parte. Se però lo Spezia continua a giocare come ha fatto oggi è la candidata numero uno per la Serie A”, riporta Sportperugia.it.