Perugia, Cosmi: "Pareggio che ci sta, sono altre le partite in cui abbiamo sbagliato"

A margine del pari a reti bianche contro la Cremonese, Serse Cosmi, tecnico del Perugia, ha commentato: "Partita difficilissima, poteva essere decisa da un episodio, che non c’è stato - riporta calciogrifo.it -. Incontravamo una squadra molto fisica e che sapeva ripartire. Diciamo che questo pareggio ci sta, mi permetto di dire che erano altre le partite dove abbiamo sbagliato, dove hanno sbagliato gli arbitri e anche noi con le espulsioni".

Il tecnico ha poi proseguito: "La Cremonese ha fatto una partita con dieci giocatori nella sua metà campo: per queste gare ci vuole un altro momento psicologico e ci vuole l’episodio che abbiamo avuto con l’incredibile occasione di Iemmello respinta da Kouan. Quando gioca Angella dà qualcosa in più a tutto il reparto, la difesa è stata impeccabile ed è importante non aver subito gol. In mezzo al campo alcuni non hanno giocato la migliore partita, ma non era facile oggi con le caratteristiche di questo avversario".