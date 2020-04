Perugia, Cruciani: "Ripartenza? Rimane il dubbio su cosa accadrà in caso di nuovi contagi"

Ospite di TifoGrifo.com il vicepresidente del Perugia Stefano Cruciani si è raccontato dalla sua quarantena a Fiano Romano, analizzando i progetti futuri del club umbro: “Il rinnovo della convenzione per il Curi? Dopo qualche settimana di stop dovuto all’emergenza in atto stanno ripartendo i lavori con l’intento dei rinnovarla entro il prossimo 30 giugno con durata quadriennale. A quanto ammontano i danni economici per i club di B dovuti al Coronavirus? Al momento non è possibile quantificare tali danni, neanche quelli del botteghino. La ripresa? Anche se si decidesse di far ripartire il campionato non si sa cosa potrebbe accadere qualora si verificasse un nuovo caso tra i giocatori".