Perugia, Del Prete contro la Ternana: "Lotterete sempre per salvarvi"

© foto di Federico Gaetano

Lorenzo Del Prete, capitano del Perugia, affida al suo profilo Instagram il suo pensiero dopo il derby perso con la Ternana: "Dopo 4 anni di festeggiamenti dopo il derby è arrivata purtroppo la prima sconfitta, la più amara e dura da digerire di tutte, sicuramente per come è arrivata. Il calcio ancora una volta ci insegna qualcosa, ognuno di noi è dispiaciuto, distrutto, rammaricato per quanto accaduto. Sicuramente dopo il 2 -0 ci aspettavamo tutti un altro finale, un finale dove tutti insieme cantavamo e festeggiavamo, ma ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a piangerci addosso? Dobbiamo continuare a leggere post di quanto siamo indegni o altro? Oppure vogliamo credere tutti insieme verso qualcosa che 2 mesi fa sembrava impossibile, dove la salvezza stessa sembrava un miraggio e che solo tutti noi abbiamo reso possibile, con sudore, amore e attaccamento a questa maglia. Tutti potevamo e dovevamo fare qualcosa di più sicuramente, dentro e fuori dal campo, ma la verità è una, che NOI siamo il Perugia e siamo fatti per combattere e rialzarci e lotteremo sempre per qualcosa di importante, VOI lotterete sempre e solo per salvarvi...FORSE. Tutti insieme verso un unico obbiettivo... forza GRIFO."