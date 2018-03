Perugia, Dellafiore: "Stiamo lavorando bene e bisogna continuare così"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore del Perugia Paolo Hernan Dellafiore ha parlato ai microfoni di Umbria TV dopo il successo contro il Foggia: "Rispetto alle prime partite del girone di ritorno ora siamo in alto classifica. Abbiamo iniziato bene - riporta Perugia24.net - però ancora è lunga e bisogna cercare di proseguire così. In questi campionati conta la concretezza. I risultati aiutano dal punto di vista morale, queste vittorie stanno dando una carica in più. Stiamo lavorando bene e bisogna continuare così. Dobbiamo sfruttare al massimo l’occasione di queste tre partite consecutive in casa per fare punti, questo pubblico è un’arma in più"