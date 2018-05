Perugia, Di Carmine al 90': "Rammaricati ma pensiamo ai play-off"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A margine del match tra Perugia e Salernitana, l’attaccante biancorosso Samuele Di Carmine è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “C’è rammarico perché abbiamo creato tanto, il loro portiere ha fatto due miracoli ma andremo a Bari con la testa per vincere. Sicuramente siamo un po’ stanchi ma ora dobbiamo ricaricare le pile per i play-off. Ora andiamo avanti, fare casino non serve a nessuno”

.