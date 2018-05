Perugia, Di Carmine si duole: "C'è rammarico. Vogliamo i playoff"

© foto di Federico Gaetano

Raggiunto da Sky Sport a margine del pareggio contro la Salernitana, l'attaccante del Perugia Samuele Di Carmine vede il bicchiere mezzo vuoto: "Siamo rammaricati, perché abbiamo creato tanto. Radunovic è stato fenomenale, ha fatto una gran parata su Diamanti e anche su di me. Era importante fare 3 punti, peccato, ma ora andiamo a Bari con la testa giusta per vincere. Siamo sicuramente un pò stanchi, dopo tre mesi importanti, ora però dobbiamo ricaricare le pile in vista di tre finali, vogliamo i play off".