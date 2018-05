Perugia, Diamanti: "Dobbiamo essere spensierati anche in partita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Diamanti ha commentato così la gara persa dal suo Perugia in casa del Bari: “Abbiamo fatto una prestazione che è cambiata nel corso dei 90', il primo gol ci ha un po’ abbassato, poi abbiamo fatto sempre fatica a prenderli. Oggi mancavano 2/3 giocatori per noi fondamentali, credo sia giusto dirlo. Da regista mi sono trovato bene, il mister mi ha chiesto di stare lì e l’ho fatto, è un ruolo già fatto altre volte, In questo momento l’unica cosa da fare è pensare a lavorare e alla prossima partita, poi il mio ruolo è indifferente. Ai miei compagni dico che la spensieratezza che abbiamo negli allenamenti metterla anche in partita. I ragazzi danno tutto però devono liberarsi da un po' di pressione, la tanta voglia di far bene ci può fare il contrario, arrivi troppo carico e ti sgonfi”.