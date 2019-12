Perugia, Donatelli: "Sfida sofferta fino alla fine, adesso testa a Trapani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcello Donatelli, vice-allenatore di Massimo Oddo (squalificato) sulla panchina del Perugia, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto per 2-0 dai biancorossi contro la Virtus Entella: "E' stata una sfida sofferta fino alla fine, ma noi abbiamo creato tante occasioni da rete. Ci sono state partite migliori da parte nostra, ma l'importante era concedere poco agli avversari e mantenere equilibrio tra difesa e attacco. Capone e Buonaiuto hanno avuto problemi fisici prima della partita, Fernandes invece non recupererà in tempo per le ultime due partite del 2019 e tornerà a disposizione il prossimo anno. Ho visto tanta voglia di portare a casa i tre punti, adesso ci concentreremo sulla trasferta di Trapani: giocheremo sul sintetico, loro lo conoscono bene ma noi dobbiamo essere in grado di giocare bene ovunque".