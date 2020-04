Perugia, Dragomir: "In estate pensavo di aver fatto un passo indietro. Ma ora ho capito"

vedi letture

Il centrocampista del Perugia Vlad Dragomir ha parlato a Calciogrifo.it spiegando le difficoltà iniziali di questa stagione e di come il mercato, e il mancato approdo in una serie superiore, lo abbiano condizionato mentalmente: “So di non essere andato bene come nella passata stagione, anche all'Arsenal avevo avuto qualche difficoltà, ma qui il periodo è stato più lungo. La verità è che in estate c'erano molte squadre interessate a me, specie all’estero e ho perso un po' la testa sentendo, a livello inconscio, la permanenza a Perugia come un passo indietro nella carriera. Ora però sto lavorando per farne due avanti. - continua il romeno – La squadra è più forte di un anno fa, ma è successo qualcosa che non ci ha fatto dimostrare il nostro valore. Se il campionato ripartirà dobbiamo metterci in testa che possiamo ancora conquistare i play off”.