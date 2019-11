© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Il difensore del Perugia Nicola Falasco ha parlato dopo il successo sul campo del Crotone: "E' andata bene, è stato bravissimo Vicario in alcune occasioni e siamo stati bravi noi in campo ad approfittare delle occasioni che abbiamo avuto. Una vittoria di squadra, ancora più importante perché ottenuta in uno stadio difficile e contro una grande - riporta calciogrifo.it -. Il Crotone è forte, faranno tutte fatica qui. Ieri c’è stato questo problema con l’aereo, può succedere, ma anche quel contrattempo lo abbiamo gestito con professionalità. Non mi aspettavo di diventare così importante per questa squadra ma di certo posso dire che sono rimasto con questa speranza, dopo che in tanti mi dicevano che forse dovevo andare via. Il ruolo l’ho già fatto e mi piace".