Perugia, Falcinelli ancora pista calda. E piace Nicolussi Caviglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Testa al campo per la squadra, occhio vigile sul mercato per la dirigenza: questo il caldo weekend del Perugia, impegnato questa sera sul campo del Livorno per la 2^ giornata del campionato di B. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Diego Falcinelli, in uscita dal Bologna, accetterà la B solo in caso di accordo con gli umbri, che vogliono però rinforzarsi anche a centrocampo: nel mirino Hans Nicolussi Caviglia della Juventus.