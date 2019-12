© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Falcinelli, attaccante del Perugia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare il match contro il Sassuolo: "Per me è un ritorno al passato, ho lasciato tante persone e tanti amici. Sono contento di tornare con questa maglia. Abbiamo attraversato un periodo delicato, ora abbiamo una grandissima occasione".