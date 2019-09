Perugia, Falcinelli: "Voglio centrare l’obiettivo che nessuno pronuncia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tornato a Perugia Diego Falcinelli che quest'oggi, come riferisce perugia24.net, ha parlato alla stampa. Riconquistando immediatamente la piazza: “Non mi è mai passato per la mente pensare di entrare in questo stadio con un altra maglia, e quando mi sono sentito con con Roberto Goretti, che per me ha fatto tanto, gli ho detto che dovevamo fare l'accordo perché arrivavano altre richieste dalla Serie B: da quando sono andato via da Perugia non sono mai più tornato al Curi e ora voglio riprendere un discorso già avviato, che si era interrotto con quei playoff persi al turno preliminare contro il Pescara, che non mi è andato giù. Sono tornato per cercare di centrare quell’obiettivo che nessuno pronuncia. Ho scelto la maglia numero 8 che fu di Renato Curi e sono contento, sono felice e sicuro che lo onorerò sempre”.

Prosegue poi: "Senza pressioni nel calcio fai poco. Io posso dare il mio attaccamento alla maglia e poi se ti alleni sempre forte, facendo anche il professionista fuori dal campo, i risultati vengono sempre. Le scelte le farà il mister, sarà un campionato difficile, sono tornato con degli obiettivi importanti. Ma i singoli ti fanno vincere una due tre partite, i gruppi ti fanno vincere i campionati e raggiungere traguardi importanti, come a Crotone e l’anno scorso a Bologna”.