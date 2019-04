© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Autore del pareggio del Perugia ad appena un minuto dal termine della prima frazione, Marcello Falzerano è stato raggiunto dai microfoni di DAZN per un commento ai primi 45' di gioco: "E' una partita importantissima per noi, vale tanto, troppo. Il Lecce è stato bravo a sfruttare il calcio d'angolo, ma secondo me stiamo facendo meglio noi dal punto di vista del gioco. Loro stanno sfruttando solo i nostri errori. Che secondo tempo aspettarsi? Sarà come il primo, equilibrato. La partita si deciderà attraverso gli episodi".