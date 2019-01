© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Marcello Falzerano ha commentato la partita vinta dal suo Perugia contro l'Ascoli in cui ha realizzato la sua prima rete con la maglia biancorossa: “Segnare sotto il settore con i nostri tifosi è stato bellissimo. Il pallonetto? Vista la posizione in cui mi trovavo era l’unico modo con cui potevo provare a concludere in porta. L’Ascoli è partito forte come ci aspettavamo e siamo stati bravi a non subire gol e ripartire. Il Perugia propone belle idee, spero di potermi integrare al meglio il prima possibile”.